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Çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohumluk dağıtımı yapılacak

Kilis Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, girişimleri sonucu Tarım ve Orman Bakanlığından 1 milyon TL’lik hibe, Kilisli çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumluk dağıtımı için gönderildiğini söyledi.

Kilis Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, girişimleri sonucu Tarım ve Orman Bakanlığından 1 milyon TL'lik hibe, Kilisli çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumluk dağıtımı için gönderildiğini söyledi.


Başkan Çelik, Çiftçilerin 2018 ÇKS'lerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alarak, Tohumluk miktarının yüzde 50'lik kısmını Ziraat Bankasına yatırdıktan sonra, Tarım Kredi Kooperatifine başvurarak yüzde 50 hibe destekli Buğday tohumluklarını alabileceklerini ifade ederek, “Girişimlerimiz sonucu Tarım ve Orman Bakanlığından 1 milyon TL'lik hibe, Kilisli çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumluk dağıtımı için gönderildi. Tohumluk desteği talebimiz için çalışmalarımız süresince, Kilisli çiftçilerimizden ve ziraat odamızdan desteğini esirgemeyen kilis valimiz Recep Soytürk'e, Kilis Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanımız Hasan Kara, Tarım Bakan Yardımcımız Mehmet Hadi Tunç, Tohumculuk Daire Başkanımız Mehmet Sığırcı ve Tarım Ve Orman İl Müdürümüz Songül Kadıoğlu'na ve tüm emeği geçenlere Kilisli Çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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