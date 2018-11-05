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Çobanbey Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı, teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı, teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatıldı.


GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığını duyurdu. Sınır kapısının Suriye tarafında bulunan yaklaşık 100 tırdan Türkiye plakalı olanların ülkeye alınacağını belirten Şaşmaz, Türkiye tarafında bekleyen yaklaşık 300 tırın ise mağdur olunmaması amacıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirildiğini ifade etti. Şaşmaz, "Bölge Müdürlüğümüze bağılı Çobanbey Sınır Kapısı, teknik nedenlerden dolayı ticari geçişlere kapatıldı. Sadece Suriye tarafında kalan Türk plakalı tırların ülkemize boş olarak girişlerine gümrük hizmeti verilecektir. Suriye'ye ihracat yükü taşımak üzere Çobanbey Gümrük Kapısı'nda sırada bekleyen sürücülerimizin ve ihracatçılarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınmış olup, söz konusu araçlar Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan gümrük hizmeti alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

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