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Çobanbey Sınır Kapısı yeniden geçişlere açıldı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde teknik problemlerden bir süredir kapalı bulunan Çobanbey Sınır Kapısın yeniden geçişlere açılarak tırlar Suriye’ye geçmeye başladı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde teknik problemlerden bir süredir kapalı bulunan Çobanbey Sınır Kapısın yeniden geçişlere açılarak tırlar Suriye'ye geçmeye başladı.


5 Kasım tarihinde GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı teknik nedenlerden dolayı ticari geçişleri kapanmıştı. Bugün sabahtan itibaren teknik problemlerin çözülmesinden sonra Çobanbey Sınır Kapısı yeniden faaliyetine başladı. Tır sürücüleri, Suriye'nin El Bab ile Çobanbey ilçelerine yeniden taşıdıkları yükler ile birlikte Suriye'ye geçmeye başladılar. Tır sürücüleri, kapının yeniden açılmasından memnun olduklarını, yetkililere teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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