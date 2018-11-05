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Çobanbey Sınır Kapısı'nın kapatılması sürücüleri zor durumda bıraktı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı’nın teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatılması, sürücüleri zor durumda bıraktı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatılması, sürücüleri zor durumda bıraktı.


GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığının duyurulmasından sonra tır sürücülerinin bekleyişi sürüyor.


Tır sürücüleri Çobanbey Sınır Kapısı'nın kapatıldığının kendilerine söylenmediğini iddia ederek, “Bize her an açılabilir dediler. Biz de burada soğuk, çamurlu ve yağmur altında bekleyişimiz sürüyor. Burada perişan durumdayız. Yemek yiyecek yer yok, 10 kilometre ileride var. Bir an önce sorunun çözülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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