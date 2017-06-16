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16 Haziran 2017 13:57

Çobanbey’de bulunan Türkmenlere 30 tır gıda yardımı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un katılımı ile Suriye Çobanbey’inde bulunan Türkmenlere 30 tırlık gıda yardımı törenle gönderildi.

Çobanbey’de bulunan Türkmenlere 30 tır gıda yardımı

16 Haziran 2017 13:57


Türkiye genelinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Suriye’deki Türkmenler için toplanan yardım malzemeleri Kilis’in Elbeyli İlçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden törenle gönderildi. Törene Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Demir, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ile ülkücüler katıldı. Törende bir konuşma yapan, Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Suriye’de 6 yıldır bir savaş söz konusu olduğunu ifade ederek, “Bu 6 yıllık savaş süresi içerisinde yüz binlerce insan, maalesef hayatını kaybetti. Özellikle soydaşlarımız, dindaşlarımız, alçakça , kahpece katledilmiştir. Katil Esad’ın katil Rusya’nın, beraberindeki bazı dış devletlerin desteğiyle, İran’nın da desteğiyle Suriye’de maalesef ki insanlık yok olmuştur. İnsanlık ölmüştür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile himayelerinde yaklaşık 3 haftadır devam ettirdiğimiz yardımları, çok şükür tamamlamış durumdayız” dedi.


Türkiye genelinde büyük Türk milletinin teveccühü ile milliyetçi ülkücülerin yardımlarıyla 30 tır yardım topladıklarını ifade eden Genel Başkanı Olcay Kılavuz, “30 tır yardım malzemelerinin hepsi gıda malzemesi olarak hazırlanmıştır. Gerçekten bu yardım malzemelerini içerisinde sadece gıda veya su gibi buna benzer malzemeler yoktur. Burada Türk milletinin hüznü vardır, büyüt Türk milletinin sevgisi vardır. Bağlılığı vardır. İnancı vardır. Muhabbeti vardır. Buradaki Türkmen soydaşlarımızın olan yürekten inanmışlıkları vardır. Yalnız olmadıklarını ruhu ve samimiyeti vardır. Tırları Çobanbey bölgesinde bulunan soydaşlarımıza , dindaşlarımıza, kardeşlerimize teslim edeceğiz. İçerideki Türkmen Meclisinin yetkilileri oradaki savaşan soydaşlarımıza dağıtacaklar” diye konuştu.




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