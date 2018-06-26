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26 Haziran 2018 12:38

Çobanlara sürü yönetimi kursu verildi

Kilis’te, 26 çobana ’’Sürü Yönetimi Elemanı’’ kursu verildi.

Çobanlara sürü yönetimi kursu verildi

26 Haziran 2018 12:38


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği sonucu 15 gün günü süre ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür vekili Abdurrahman Kemerli koordinesinde Veteriner Hekim Mustafa Kaya tarafından 26 çobana ’’Sürü Yönetimi Elemanı’’ kursu verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 26 çobana ’’Sürü Yönetimi Elemanı’’ kursu verildiğini ifade ederek, “Söz konusu kursun amacı, İş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması, sürünün sevk ve idaresinin sağlanması, sürünün besin varlığına göre beslenmesi, Dönemlere göre bakım işlerinin yapılması, hayvan sağlığının korunması amaçlanmıştır” dedi.




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