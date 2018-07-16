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16 Temmuz 2018 16:09

Çocuklara Ağız ve diş hakkında eğitim verildi

Kilis’te, Kuran-ı Kerim kursundaki çocuklara ağız ve diş konusunda eğitim verildikten sonra bir diş fırçası bir diş macunu ve bir kalemlik hediye edildi.

Çocuklara Ağız ve diş hakkında eğitim verildi

16 Temmuz 2018 16:09


Kilis İl Sağlık Müdürlüğü kilis Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimleri tarafından Kayabaş Camisi Kuran-ı Kerim kursunda eğitim gören çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini anlatarak ikna edici bir eğitim verildi.


Dik hekimleri tarafından Ağız ve diş hijyenlerini nasıl sağlayacakları konusunda diş fırçalamanın ve diş macunu kullanmanın nasıl olması gerektiği pratik olarak öğretildi.


Çocukların 6 ayda bir diş hekimine gitmelerinin önemi anlatılarak, her bir çocuğa bir diş fırçası bir diş macunu ve bir kalemlik hediye edildi.




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