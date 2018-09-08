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08 Eylül 2018 10:33

Çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi

Kilis’te, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimleri tarafından Kuran-ı Kerim kursundaki çocuklara ağız ve diş konusunda verilen eğitimlerin ardından çeşitli hediyeler verildiİl Sağlık Müdürlüğü Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimleri tarafından Kuran-ı Kerim kursunda eğitim gören çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini anlatarak bir eğitim verildi.

Çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi

08 Eylül 2018 10:33

Kilis’te, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimleri tarafından Kuran-ı Kerim kursundaki çocuklara ağız ve diş konusunda verilen eğitimlerin ardından çeşitli hediyeler verildi


İl Sağlık Müdürlüğü Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimleri tarafından Kuran-ı Kerim kursunda eğitim gören çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini anlatarak bir eğitim verildi. Dik hekimleri tarafından Ağız ve diş hijyenlerini nasıl sağlayacakları konusunda diş fırçalamanın ve diş macunu kullanmanın nasıl olması gerektiği pratik olarak öğretildi.


Dik hekimleri tarafından çocukların 6 ayda bir diş hekimine gitmelerinin önemi anlatılarak, her bir çocuğa bir diş fırçası bir diş macunu ve bir kalemlik hediye edildi.




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