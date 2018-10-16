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Çocuklara doğru el yıkama anlatıldı

Kilis’te, öğrencilere, bulaşıcı hastalıklardan korunmada doğru yöntemle el yıkamanın önemi anlatılarak uygulamalı el yıkanmasının nasıl yapılacağı öğretildi.

Kilis'te, öğrencilere, bulaşıcı hastalıklardan korunmada doğru yöntemle el yıkamanın önemi anlatılarak uygulamalı el yıkanmasının nasıl yapılacağı öğretildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından, TOKİ Aralık İlkokulu öğrencilerine bulaşıcı hastalıklardan korunmada doğru yöntemle el yıkamanın önemi hakkında eğitim verildi. Öğrencilere broşür dağıtılırken, bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim verildi.


Daha sonra el yıkamanın önemi anlatıldıktan sonra öğrencilere uygulamalı olarak el yıkanmasının nasıl yapılacağı öğretildi.

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