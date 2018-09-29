Çocuklara itfaiye tanıtılıyor

İtfaiye haftası olması nedeniyle Kilis'teki öğrenciler öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ediyorlar.

Öğrenciler öğretmenleri nezaretinde Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, İtfaiye ekiplerinin çalışmaları, kullandıkları araç ve gereçler hakkında bilgi alıyor. İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, İtfaiye haftası nedeniyle öğrencilerden yoğun bir ziyaret aldıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimize itfaiyenin önemini anlatıyoruz. Küçük yaşta İtfaiyenin öneminin çocuklara anlatılması çok önemlidir. Yıl boyunca okullarda yangın tatbikatları, doğal afetlerde neler yapılacağı konusunda detaylı bir şekilde öğrencilere eğitim veriyoruz” diye konuştu.