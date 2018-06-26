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26 Haziran 2018 15:55

Çocuklarını Esad’ın saldırısında kaybeden yaşlı adam kanserden öldü

Esad rejiminin saldırısında 3 çocuğunu kaybettikten sonra hayatta kalan yakınlarıyla Türkiye’ye sığınan Suriyeli, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Çocuklarını Esad’ın saldırısında kaybeden yaşlı adam kanserden öldü

26 Haziran 2018 15:55

Yaşlı adamın cenazesi, ailesinin isteği üzerine Suriye’ye gönderildi.


78 yaşındaki Mustafa El Sait, 5 yıl önce Esad rejimi tarafından Halep’in Azez ilçesi kırsalına yapılan saldırıda 3 çocuğunu kaybettikten sonra kaçarak Türkiye’ye sığındı. Türkiye’ye hayattaki 3 çocuğu ile sığınan Mustafa El Sait, kanser oldu. Gaziantep’te tedavi görürken hayatını kaybeden Sait’in cenazesi vasiyeti üzerine kardeşleri ve çocukları tarafından Kilis’ten Suriye’ye gönderildi.


Mustafa El Sait’in kardeşi Ali El Sait, kardeşinin çocuklarını kaybetmesi yüzündün girdiği bunalım sonucu kansere yakalandığını ifade ederek, “Gaziantep’te hayatını kanserden kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun bizim her türlü ihtiyacımızı karşıladı. Kardeşimin tedavisini yaptırdı. Hayatını kaybetmesi üzerine tahsis edilen arabayla Suriye’ye götürüyoruz. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” diye konuştu.



Aile isterse cenaze Suriye’ye gönderiliyor


Türkiye’de ölen Suriyelilerin cenazesi, ailelerinin istemesi durumunda Suriye’ye gönderiliyor. Suriyelilerin Türkiye’de defnedilmesi durumunda ise belediyeler tarafından cenaze işlemleri ücretsiz yapılıyor.




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