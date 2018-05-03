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03 Mayıs 2018 12:59

Coğrafya Bölümünden Doğu Karadeniz’e teknik gezi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri Doğu Karadeniz’e Teknik Gezi düzenlendi.

Coğrafya Bölümünden Doğu Karadeniz’e teknik gezi

03 Mayıs 2018 12:59


Coğrafya Bölümü ve Coğrafya Topluluğu öğrencileri Doğu Karadeniz’e teknik gezi gerçekleştirdi. Coğrafya Bölüm Başkanı Dr. Öğretim üyesi Selahattin Çelik, öncülüğünde gerçekleşen teknik gezi kapsamında öğrenciler Gümüşhane, Trabzon, Rize, Batum (Gürcistan), Artvin, Erzurum ve Elazığ illerinde arazi çalışmaları yaptılar.


Öğrenciler teknik geziye destek veren 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, ayrıca ekibi misafir olarak ağırlayan Fındıklı Belediyesi ve Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi yönetimine teşekkürlerini iletti.




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