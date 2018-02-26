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26 Şubat 2018 14:22

Darmık Dağı bölgesinde sessizlik hakim

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik operasyonlar devam ederken, harekatın başlangıç noktası olan Gülbaba Darmık bölgesinde bugün sessizlik hakim.

Darmık Dağı bölgesinde sessizlik hakim

26 Şubat 2018 14:22


Zeytin Dalı Harekatı’nın 38’inci gününde operasyonlar Afrin’in doğu ve batı sınırında devam ederken, harekatın başlangıç noktası olan Kilis’in Gülbaba bölgesindeki YPG için stratejik öneme sahip Darmık Dağı ve çevresinde sessizlik hakim. 2 gündür süren etkili yağış ve yoğun sis dolayısıyla sınırın Türkiye tarafından görüş mesafesi de oldukça azalırken, belirli bölgelere askeri araç ve personel sevkıyatı sürüyor.


Yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığı Afrin kırsalında ise ÖSO birliklerinin Kilis sınırından güneye doğru, diğer bölgelerden ise Afrin kent merkezine ilerleme çalışmaları sürüyor.




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