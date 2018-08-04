Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 12:43

Dereceye giren judoculara madalyaları verildi

Kilis’te, “Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" projesi kapsamında 11 ilden 300 Türk ve Suriyeli sporcu çocuğun katıldığı Judo turnuvası sona erdi.

Dereceye giren judoculara madalyaları verildi

04 Ağustos 2018 12:43


Kilis 7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonunda UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" isimli proje kapsamında gerçekleştirilen judo müsabakalarına 11 ilden 300 sporcunun katılım Judo müsabakaları sona erdi.


Türk ve Suriyeli çocukların katıldığı judo turnuvasına Kilis, Adana, Gaziantep, Şırnak, Bilecik, Hatay, Konya, Sivas, Adıyaman, Karaman ve Kahramanmaraş illeri katılırken, yoğun katılımın olduğu turnuvada dereceye giren Türk ve Suriyeli çocuklara madalyaları Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir, Ahmet Polat ve Kadir Çirtikoğlu tarafından verildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini ifade ederek, “ Kilis 3 yıldan beri kötü günler geçirdi. Roketlerin atılması nedeniyle Kilis mağdur oldu. İnşallah geride bıraktık. Bundan sonra daha fazla etkinlik düzenleyeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç