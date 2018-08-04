Dereceye giren judoculara madalyaları verildi

Kilis 7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonunda UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" isimli proje kapsamında gerçekleştirilen judo müsabakalarına 11 ilden 300 sporcunun katılım Judo müsabakaları sona erdi.

Türk ve Suriyeli çocukların katıldığı judo turnuvasına Kilis, Adana, Gaziantep, Şırnak, Bilecik, Hatay, Konya, Sivas, Adıyaman, Karaman ve Kahramanmaraş illeri katılırken, yoğun katılımın olduğu turnuvada dereceye giren Türk ve Suriyeli çocuklara madalyaları Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir, Ahmet Polat ve Kadir Çirtikoğlu tarafından verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini ifade ederek, “ Kilis 3 yıldan beri kötü günler geçirdi. Roketlerin atılması nedeniyle Kilis mağdur oldu. İnşallah geride bıraktık. Bundan sonra daha fazla etkinlik düzenleyeceğiz” diye konuştu.