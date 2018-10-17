Dergi bahane ilgi şahane

Kilis'te, çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen jandarma çocuk dergilerini Yavuzlu, Acar köyleri ile merkez Nazlı Ömer Çetin ilk okullarında 3 ve 4.üncü sınıf öğrencilerine dağıttı.

Çocuklar hem dergilere hem de Jandarma personeline yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar dergilerini dağıtan asker ağabey ve ablalarına sarılarak, sohbet etti.