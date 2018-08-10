Devlet Hastanesi Yönetiminden Rektör Karacoşkun’a Ziyaret

Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu başkanlığında 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ettiler.
Ziyarette Güvelioğlu ile birlikte Başhekim Yardımcısı Dr. Nigâr Tepe Karakış, Hastane Müdürü Mehmet Tatlıcı ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Hatice Özkaptan da hazır bulundu.
Görüşmede, üniversite bünyesindeki Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki sağlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Devlet Hastanesi’nde yapacağı staj çalışmaları ve üniversite, hastane iş birliğinde yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.