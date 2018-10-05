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Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

Kilis’te, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlik düzenlenerek, engelli koşu yarışmasında birinci olan 4 öğrenciye bisiklet ödülü verildi.

Kilis'te, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlik düzenlenerek, engelli koşu yarışmasında birinci olan 4 öğrenciye bisiklet ödülü verildi.


Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Kilis'te 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan etkinlikte beden kitle indeksi ölçümü, genel ağız sağlığı taraması, sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirme yapılmış; öğrencilere ağız diş sağlığı seti, Sağlık Çocuk dergisi ve beslenmeyle ilgili broşür dağıtılmıştır.


Yapılan engelli koşu yarışmasında birinci olan 4 öğrenciye bisiklet ödülü verildi. Ayrıca program sonunda her gün 10 bin adım sloganıyla yürüyüş yapıldı.

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