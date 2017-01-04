Kilis’te polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 10 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 plakalı otomobili takibi aldı. Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan otomobil onlarca polis ekibini peşine taktı. Daha sonra otomobilin 3 lastiğinin patlaması üzerine otomobilin sürücüsü aracı terk ederek kaçtı. Polis ekipleri tarafından çekici yardımı ile emniyete götürülen otomobilde yapılan aramada 10 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö.K. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.