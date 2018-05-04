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04 Mayıs 2018 12:56

E-Tablet üzerinden sınav

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği gereğince direksiyon eğitimi sınavlarının daha sağlıklı yapılabilmesi ve istismarların önlenmesi açısından 2018 yılı itibarı ile bütün illerde e-Tablet üzerinden sınav yapma uygulamasına geçildi.

E-Tablet üzerinden sınav

04 Mayıs 2018 12:56


Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Bölümü Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, koordinesinde Mebbis yöneticisi İbrahim Halil Kepekçi Kilis Öğretmenevi’nde Direksiyon Uygulama Sınavı görevlilerine tablet uygulamasına ilişkin eğitim verdi.


Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen takvim doğrultusunda Kilis’te Nisan ayı itibariyle direksiyon eğitimi sınavlarının e-Tablet üzerinden sınav yapma uygulamasına başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, eğitim ve sınav alanında yaptığı incelemede sınav uygulayıcıları ve sürücü adaylarının e-Tablet uygulamasından memnun olduklarını gördüğünü ifade ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.


Bu kapsamda daha önce Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine de tablet dağıtımı yapıldı. Bu tabletler EBA üzerinden MEBDUS programı indirilerek kullanılabileceği bildirildi.




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