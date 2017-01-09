Eksik belgeleri olan yatırımcılarla toplantı yapıldı

Kilis Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde eksik belgeleri olduğu belirlenen yatırımcılar ile toplantı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Songül Kadıoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya şube müdürleri ile yarımcılar katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar çerçevesinde 11. Etap 2016/37 No’lu Tebliğ kapsamında, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikli olarak proje başvuru dosyalarında istenilen belgelerin "Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi" ne göre değerlendirilmesi yapıldı. Eksik belge veya dokümanı olan yatırımcıların 16 - 22 Ocak 2016 tarihleri arasında sisteme girerek, sistem üzerinde eksik evrak tamamlama bölümünden eksik belge veya dokümanlarını sisteme yüklemeleri gerekiyor” denildi.