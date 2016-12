El Bab operasyonunda yaralanan askerlere Anadolu kadınından özel ikram

Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamı’nda gerçekleştirilen El Bab operasyonunda yaralanan askerlere, Kilis’teki kadınlar özel ikramda bulunuyor. Kadınlar, kendi elleriyle yaptıkları yöresel yemekleri tedavileri süren askerlere ikram ediyor.

Kilis Belediyesinin eski Kilis evlerini tarihi dokusuna uygun olarak restore ettikten sonra bayanların hem meslek edinmeleri, hem de çeşitli faaliyetlerde bulunabilecekleri tarihi konaklar bu kez El Bab’ta yaralanan asker ve yakınlarına, Kilis halkının misafirperverliğini gösteriyor. Konaklarda kadınlar tarafından Kilis’e özgü içli köfte, sarma, mantı, lahmacun, börek ve çorba gibi yiyecekler, Suriye’nin El Bab bölgesinde yaralanan ve Kilis’teki hastanelerde tedavi altına alınan kahraman askerler için hazırlanıyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Şehadet mertebesine ulaşan yiğit ve şerefli Türk askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bütün dualarımız, temennimiz bir an önce harekatın zaferle sonuçlanıp bir daha şehit haberi almamak için. Mazlumların son umudu, Müslüman aleminin kalesi olan ülkemizin, bu zorlu süreçte Allah yardımcısı olsun. Kilis Belediyesi ve Kilis halkı olarak askerlerimizin ve polisimizin her zaman yanındayız. Ülkemizin bize emaneti olan yaralı güvenlik güçlerini kendi evlatlarımız gibi görerek, bir an önce şifa bulmaları için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Anadolu insanının misafirperverliğini göstermek isteyen yöre kadınlarımız da, yaralı kardeşlerimizi ve evlatlarımızı kendi elleriyle besliyor" dedi.

Kadınların hazırlayıp hastaneye teslim ettiği ev yemekleri, doktor kontrolündeki yaralı askerlere hastane yemekhane görevlileri tarafından dağıtılıyor.