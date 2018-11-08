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Elbeyli Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantı

Kilis’in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantısı yapıldı.


Kaymakamlığı toplantı salonunda, İlçe Kaymakamı Kadir Duman başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıda, bir konuşma yapan Kaymakam Duman, “ ilçemizde bağımlılıkla etkin mücadele kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve alınan sonuçlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunularak çağımızda toplumsal bir sorun haline gelen her türlü bağımlılığın önlenmesi ve mücadele edilmesi noktasında alınması gereken tedbirler ve toplumun çeşitli kesimleri tarafından koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülebilecek çalışmalar ile ilgili görüşler değerlendirilmiştir” diye konuştu.

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