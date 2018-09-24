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Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek'ten öğrencilere kırtasiye yardımı

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, 1.

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, 1.sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler ile kırtasiye dağıttı.


Başkan Şimşek, 2018-2019 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarda öğrencilerle buluştu.Kendisi de bir Eğitimci olan Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek yeni Eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullara ziyarette bulunarak bu sene okula yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler ile kırtasiye dağıttı.


Başkan Şimşek, "Yeni eğitim yılının ülkemize, ilimize, ilçemize ve yavrularımıza aydınlık gelecek sunmasını diliyorum.Başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Her daim Eğitimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitime olan desteğimiz sürecektir" dedi.

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