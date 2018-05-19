Elbeyli ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları

19 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk atına çelenk konulmasıyla tören başladı. Dereceye giren sporculara kupası ödül ve madalya töreni düzenlendi. tekvando ve karate gösterisi büyük ilgi gördü. Daha sonra belik güreşi başta olmak üzere spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Balkan ve protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verildi.