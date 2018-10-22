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Elbeyli ilçesinde bayanlara Meme kanseri anlatıldı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bayanlara yönelik meme kanseri eğitim verildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bayanlara yönelik meme kanseri eğitim verildi.


Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Elbeyli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Elbeyli Merkez Konferans Salonunda ve Yenideğirmen Köyü Halk Eğitim Merkezinde kadınlara eğitim verildi. İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca verilen seminerde, meme kanserinde erken teşhis ve önemi konuları anlatıldı.

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