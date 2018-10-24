Elbeyli ilçesinde eğitimler sürüyor

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Aile İçi Şiddetle Mücadele, Aile İçi İletişimi Güçlendirme ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele Konusunda seminer verildi.

Elbeyli Kaymakamlığının organizesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Elbeyli ilçesinde Aile İçi Şiddetle Mücadele, Aile İçi İletişimi Güçlendirme ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele Konusunda Sosyologlar Meryem Nur Akdaş, Nagihan Aydar ve Öğretmen Ceritlioğlu seminer verdi. Yoğun katılımın sağlandığı seminer sonrası Sosyologlar Meryem Nur Akdaş, Nagihan Aydar ve Öğretmen Ceritlioğlu Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ı ziyaret ettiler.