Elbeyli ilçesine yapılacak hizmetler konuşuldu

Kilis'in Elbeyli ilçesine yapılacak hizmetlerin ele alındığı bir toplantı yapıldı.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı açıklamada, “İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan ile birlikte ilçemize yapılabilecek hizmetleri konuştuk. Rabbim ülkemize birlik ve beraberlik anlayışı içinde hizmet edenlerin yatırım yapanların sayısını arttırsın. İlçemizde hayır işlerinde en önde koşan Salahattin Kaplan'a yaptıkları hizmetler ve bundan sonra yapacakları hizmetler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.