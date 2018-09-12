İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elbeyli'de Suriyeli ailenin evi yandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriyeli aileyi ait bir evde elektrik kontağından çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriyeli aileyi ait bir evde elektrik kontağından çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Suriyeli Zekeriya Ali'ye ait İnönü Mahallesi Lale Sokak No 8 sayılı adreste elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda evi saran yangını fark eden Zekeriya Ali ve yakınları durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Elbeyli ilçesine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri giderek yangına müdahale ettiler. 1 saatlik çalışma soncu yangın söndürülürken, yangında ölen yada yaralananın olmadığı, büyük maddi zarar meydana geldiği bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.