Elbeyli'de Suriyeli ailenin evi yandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriyeli aileyi ait bir evde elektrik kontağından çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Suriyeli Zekeriya Ali'ye ait İnönü Mahallesi Lale Sokak No 8 sayılı adreste elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda evi saran yangını fark eden Zekeriya Ali ve yakınları durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Elbeyli ilçesine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri giderek yangına müdahale ettiler. 1 saatlik çalışma soncu yangın söndürülürken, yangında ölen yada yaralananın olmadığı, büyük maddi zarar meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.