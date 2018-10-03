Elbeyli'nin geleceği konuşuldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde "Ortak Akıl Toplantısı" yapıldı.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ın başkanlık ettiği Elbeyli ilçesinin geleceğinin masaya yatırıldığı toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Elbeyli ilçesinin genel durumunu değerlendirmek, orta ve uzun vadede ilçemize değer katacak fikir ve projelerinin konuşulduğu toplantı, Kaymakam Kadir Duman'ın başkanlığında Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ercan Dadlı, Kilis Yatırım ve Destek Ofisi, ve diğer kurumların temsilcileri, ilçe siyasi parti başkanları, il genel meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe yöneticileri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve Elbeyli'nin geleceğine duyarlı vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

İki saati aşkın bir sürede Elbeyli'nin sıkıntıları, gelecek vizyonu ve neler yapılabileceği tartışıldı.