Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Kilis'te

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis'te incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sabah saatlerinde Kilis'e geldi. Polisevi'nde Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve emniyet yetkilileri ile bir araya gelen Uzunkaya, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geçti. Uzunkaya, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonlarında görev yapan güvenlik birimleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Uzunkaya'nın inceleme ve toplantıların ardından Hatay'a geçeceği öğrenilirken, Uzunkaya'nın geçiş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.