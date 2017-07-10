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10 Temmuz 2017 17:35

Eray ailesinin acı günü

Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü İhsan Eray’ın babası Mehmet Eray (76) hayatını kaybetti.

Eray ailesinin acı günü

10 Temmuz 2017 17:35


Bir süredir hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden Mehmet Eray’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Hacı Cümbüş Cami’de kılındı. İl Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından kıldırılan cenaze namazına Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, daire amir ve müdürleri katıldı.


Eray’ın cenazesi dualarla Asri Mezarlıktaki Aile Kabristanında defin edildi.




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