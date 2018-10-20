Eski Bakan ve milletvekilleri Başkan Kara ile bir araya geldiler

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile çok sayıda eski milletvekili Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret ettiler.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ve eşi, eski Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve eşi, eski Adana Milletvekili Vahit Kirişçi ve eşi, eski Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve eşi, eski Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt ve eşi, eski Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve eşi, eski Adana Milletvekili Abdullah Torun ve eşi, eski Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak ve eşi, eski Van Milletvekili Hacı Biner ve eşi Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve eşi Gülsen Kara'yı ziyaret ettiler.

Eski milletvekillerinde oluşan heyet Kilis Belediyesine ait Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerindeki çalışmaları inceledikten sonra esnaflar ile bir araya geldiler.

Eski milletvekillerine AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal'da eşlik ettiler.