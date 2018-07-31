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31 Temmuz 2018 14:25

“Ev kadınlarına İlk Yardım” eğitimi

Kilis’te yaşayan ev kadınlarına ilk yardım eğitimi verildi.

“Ev kadınlarına İlk Yardım” eğitimi

31 Temmuz 2018 14:25


Kilis Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma ile Belediyesi Ulucami Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde mahalle sakinleri, Suriyeli bayanlar, kursiyerler ile ev hanımlarına ilk yardım eğitimi düzenlendi.


İlk yardım konusundaki bilinçlendirme eğitimi nedeniyle memnuniyetini dile getiren ev hanımları, Belediye Başkanı Hasan Kara’ya teşekkür ettiler.


Belediye Başkanı Kara ise yaptığı açıklamada, "Bayanlarımızın her konuda bilgi sahibi olmasının gelecek nesiller, için çok önemlidir. Sağlıklı nesillerin ilk temelinin aileler tarafından atılıyor. Bunun içinde annelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bugün konağımızda Türk ile Suriyeli kadınlarımıza ilk yardım eğitimi verildi. Bu faydalı eğitimde kadınlarımız çok memnun kaldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.




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