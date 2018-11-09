Evde Çocuk Eğitimi projesi

Kilis'te, UNICEF ve GAP İdaresi Ortaklığında Evde Çocuk Eğitimi (EÇE) projesi devam ediyor.

UNICEF Ve GAP İdaresi Ortaklığında EÇE projesi kapsamında UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Ve UNICEF Fransa Temsilciliği yetkilileri ile GAP Yetkilileri, İslambey ÇATOM'da Anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldiler. EÇE programının tanıtımı yapıldıktan sonra geleceğe planlar oluşturuldu. İslambey ÇATOM Müdiresi Nimet Taş'dan UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve beraberindeki heyet çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.