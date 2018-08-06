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06 Ağustos 2018 17:33

FETÖ’ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturmasında 29 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 20 farklı ilde 29 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’ye yönelik

06 Ağustos 2018 17:33


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Askeri Mahrem Yapılanmasına (Ankesörlü- Ardışık Arama) yönelik, içlerinde subay, astsubay, uzman ve eski askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 31 şüpheli hakkında eş zamanlı olarak Kilis merkezli olmak üzere 20 farklı ilde planlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerden 29’u yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Soruşturmaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği bildirildi.




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