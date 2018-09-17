Fırat Kalkanı bölgesinde 85 bin öğrenci eğitim hayatına başladı

Kilis'te Suriyeli öğrencilerle birlikte toplam 62 bin öğrenci ders başı yaparken, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde de 85 bin öğrenci okullarda eğitim görmeye başladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de başladı. Afife Keçik İlkokulunda yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle bir program düzenlendi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya ve vali yardımcıları okulun ilk gününde öğrencilere eşlik etti. Kilis'te Suriyelilerle birlikte toplam 62 bin öğrenci ders başı yaparken, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde de 85 bin öğrenci eğitim hayatına başladı.

Vali Mehmet Tekinarslan, öğrencilerle yakından ilgilenerek kırtasiye malzemeleri dağıttı. Tekinarslan, 2018-2019 eğitim yılının eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Kilisli 34 bin öğrencimize eğitim öğretim dönemini başlatıyoruz. Aynı zamanda 28 bin Suriyeli misafir öğrencimiz de yine okullarımızda öğrencilerimizle birlikte eğitim öğretime katılıyorlar. Geçen eğitim öğretim döneminde çok şükür başarılı uyumlu eğitim dönemini birlikte geçirdik. Bunda en büyük pay, başta eğitim camiamız, velilerimiz şehrimizin yöneticileridir. 20 kişilik sınıfta 10 Suriyeli, 10 Türk öğrencinin eğitim gördüğü eğitim hayatını yürütüyoruz. Biz ev sahipliğimizin gereğini yapıyoruz. Misafirlerimizde misafirliğin gerekli kurallarını gösteriyorlar. Ayrıca Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde 85 bin Suriyeli eğitime başladı. Aynı ülkemizde olduğu gibi Fırat Kalkanı sahasında da büyük bir sevinç ile okullarına koştular” diye konuştu.