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14 Eylül 2017 18:21

Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan öğretmenlere eğitici eğitimi sınavı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde olan Azez, Çobanbey, Souran, Ahtarin, Marea, Kabbasin, Bzaa, El-Bab ve Cerablus bölgelerinde görev alacak Suriyeli öğretmenler için açtığı sınava Suriyeli 5 bin 686 kişi girdi.

Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan öğretmenlere eğitici eğitimi sınavı yapıldı

14 Eylül 2017 18:21


Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan ve eğitimden uzun süre geri kalmış olan yaklaşık 150 bin öğrencinin daha kaliteli eğitime kavuşması ve daha nitelikli öğretmen kadrolarıyla eğitim alması adına bir buçuk saat süren sınavda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, daire başkanları, şube müdürleri ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de gözetmenlik yapıldı. Tüm branşlarda çoktan seçmeli yapılan sınav değerlendirme işlemlerinin sürmekte olduğu sınavda başarılı olanlar Fırat Kalkanı Harekatının yapıldığı ve DEAŞ’tan temizlenen merkezlerde öğretmen olarak görevlendirilecek.


Kilis’te Türk ve Suriyeli öğretmenlerin de bina sorumlusu ve sınav gözcülüğü yaptığı sınavda, başarılı olanlar bölgedeki okullarda görev yapacakları bildirildi.




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