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21 Haziran 2018 15:35

Fırat Kalkanı Bölgesinde Lise bitirme sınavları başladı

Fırat Kalkanı operasyonu ile güvenli bölge hale getirilen Azez, Düzenli ve Dağınık Kamplar, Akhtarin, Marea, Souran bölgelerinde başlayan sınava liselerin 12.

Fırat Kalkanı Bölgesinde Lise bitirme sınavları başladı

21 Haziran 2018 15:35

sınıf öğrencileri ile açık öğretim öğrencileri katılıyor


Türkiye Cumhuriyetinin katkılarıyla eğitimlerini sürdüren bölgedeki öğrenciler için lise bitirme (Bakalorya ) sınavı Kilis’in karşısında bulunan Suriyei’nin Azez, Düzenli ve Dağınık Kamplar, Akhtarin, Marea, Souran kentlerinde yapılıyor. Dört bölgede 8 merkez 59 salonda gerçekleşen sınava bin 500 öğrenci katılıyor. 12 gün sürecek olan sınavların ilk gününde Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Fırat Kalkanı Bölgesi sorumlusu Mahmut Kesikminare, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri sınav merkezleri ve sınav salonlarında incelemelerde bulundu.


Lise bitirme sınavı ile bölgede eğitimlerini tamamlayan öğrenciler üniversiteye gitmeye hak kazanacak.




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