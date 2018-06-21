Fırat Kalkanı Bölgesinde Lise bitirme sınavları başladı

sınıf öğrencileri ile açık öğretim öğrencileri katılıyor

Türkiye Cumhuriyetinin katkılarıyla eğitimlerini sürdüren bölgedeki öğrenciler için lise bitirme (Bakalorya ) sınavı Kilis’in karşısında bulunan Suriyei’nin Azez, Düzenli ve Dağınık Kamplar, Akhtarin, Marea, Souran kentlerinde yapılıyor. Dört bölgede 8 merkez 59 salonda gerçekleşen sınava bin 500 öğrenci katılıyor. 12 gün sürecek olan sınavların ilk gününde Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Fırat Kalkanı Bölgesi sorumlusu Mahmut Kesikminare, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri sınav merkezleri ve sınav salonlarında incelemelerde bulundu.

Lise bitirme sınavı ile bölgede eğitimlerini tamamlayan öğrenciler üniversiteye gitmeye hak kazanacak.