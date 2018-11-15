Fırat Kalkanı Şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın ismi Kilis'te yaşatılacak

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan en rütbeli asker olan Binbaşı Bülent Albayrak'ın ismi, Kilis'teki Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezine verildi.

Şehit Binbaşı Bülent Albayrak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin açılışına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Uluslararası Maram Derneği Başkanı Yakzan Shıshakıy, Malteser İnternatınol Ülke Müdürü Dr. Shaheen Haqve, ile çok sayıda davetli katıldı.

Maram Derneği Başkanı Yakzan Shıshakıy bu açılışta olmaktan memnun olduğunu ifade ederek, “Bu heyecanlı günde buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Türk ve Suriyeli halklarının büyümesini ve gelişmesine ön ayak olan Türk devletine teşekkür ederim. Kilis Belediyesiyle yeni iş ortaklığımız için çok heyecanlıyım. İnanıyorum ki çok güzel şeyler başaracağız. Birlik kurmak amacımıza bize inandığınız için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara Kilis'in sadece bir şehir olmadığını belirterek, “Kilis şu anda dünya kurulduğundan bu yana tek olan şehirdir. Kendi nüfusundan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıp da kavganın olmadığı, gürültünün olmadığı tam tersi paylaşımın olduğu birlikte yaşam kültürünün olduğu insanlığın olduğu tek şehirdir. Yanı başımızda insanlığın bittiği, birbirini kestikleri bir yer var. Hemen burada ise insanlık zirve yapıyor. Ben buradan sesleniyorum ve diyorum ki ‘Ey Birleşmiş Milletler, eğer siz dünyaya barışı ve huzuru getirmek için kurulmuş bir örgütseniz, gelin Kilis'i örnek alın', yok eğer barışı, huzuru değilde savaşı, kargaşayı, körüklemek için kurulmuş bir örgütseniz, işte Suriye orada duruyor. Onun için tüm dünyanın başta Birleşmiş Milletler'in Kilis'in kıymetini bilmesi gerekiyor. Ayrıca Kilislilerin Kilis'in kıymetini bilmesi gerekiyor. Kilis'ten başka çocuklarımıza iftiharla bırakacağımız bir şey yok” dedi.

Vali Recep Soytürk de, “İçeriğini çok konuşmadık ama bu merkezler kadınlar için çok özel merkezlerdir. Siirt'te çalıştım, benzer kuruluşları kurdum. İçerisine girdim, gördüm ki kadınlar için dehşet bir alan, toplumumuzun yarısı eğer hanımlar ise bir vücudun yarısı geride kalıp diğer yarısının geri gitmesi mümkün değildir. Vücudumuzun bir kısmının mutlu olması diğer tarafının mutsuz olması mümkün değildir. Eğer kadınlarımıza iyi bir eğitim veremezsek, eğer kadınlarımızı mutlu edemezsek, onları geliştiremezsek, çocuklarımız ve geleceğimiz tam gelişme sağlayamaz” diye konuştu.