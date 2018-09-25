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Gaziantep'ten çalınan motosiklet Kilis'te bulundu

Gaziantep’ten çalınan motosiklet Kilis’te uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Gaziantep'ten çalınan motosiklet Kilis'te uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kocabeyli Jandarma ekipleri tarafından Kilis-İslahiye Karayolunda uygulama sırasında sürücülüğünü M.F.Y'nin kullandığı motosikletin yapılan sorgusunda çalıntı olduğu tespit edildi. Gaziantep'te ikamet eden motosiklet sahibi S.A., Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na davet edilerek, çalınan motosikleti teslim edildi.


Olay ile ilgili şüpheli M.F.Y. gözaltına alındı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.

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