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25 Haziran 2017 00:30

Gece Suriye sınırına fırtına obüsü sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınıra gece olmasına rağmen fırtına obüs topları sevk edildiSuriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattına Elbeyli ilçesinde fırtına obüs topları sevk edildi.

Gece Suriye sınırına fırtına obüsü sevkiyatı yapıldı

25 Haziran 2017 00:30

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınıra gece olmasına rağmen fırtına obüs topları sevk edildi


Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattına Elbeyli ilçesinde fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri Suriye’de terör örgütü PYD’nin uzantısı YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollara gönderildi.


Fırtına obüsü ve topçu bataryaları 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldı.




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