Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklaşa düzenlediği ''Geçim Kaynaklarına Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında eğitim verildi.

FAO ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle ''Geçim Kaynaklarına Erişiminin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması(OSRO/TUR/702/HCR)'' ve ''Geçim Kaynaklarına Erişim Fırsatlarının ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yoluyla Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarını arttırması(OSRO/801/JPN)'' Projeleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından Sebze Yetiştiriciliği , Antepfıstığı ve Zeytin Yetiştiriciliği konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, üreticilerin daha kaliteli, verimli ürün yetiştirmesi, ürün çeşitlerinin attırılması için çalıştıklarını ifade ederek, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile beraber eğitim çalışmalarımız devam edecek, her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.