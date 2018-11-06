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Genç çiftçilere 310 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, genç çiftçi projesi kapsamında 62 çiftçiye 360 adet büyükbaş hayvan dağıtıldığını söyledi.


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, çiftçiye ve üreticiye devletin çeşitli projelerde desteğinin sürdüğünü ifade ederek, “ Daha önce genç çiftçilere koyun ve keçi dağıtmıştık. Son olarak da genç çiftçi projesi kapsamında 62 çiftçiye 5'er tane olmak üzere 310 adet büyükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştirdik. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından gönderilen 310 baş büyükbaş sığır; Kilis Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerimizdeki genç çiftçilere dağıtımı yapıldı” diye konuştu.

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