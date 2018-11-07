Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 15 çiftçiye 75 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından ilçeye gönderilen 75 adet büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Proje kapsamında 15 çiftçiye toplam 75 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.