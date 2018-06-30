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30 Haziran 2018 12:17

Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırındaki birliklerde denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis’te Suriye sınırındaki askeri birliklerde denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırındaki birliklerde denetlemelerde bulundu

30 Haziran 2018 12:17


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte Müşterek Özel Kuvvet Komutanlığının bulunduğu Kilis Çıldıroba Üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada askeri yetkililerden bilgi alan Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindekiler, Suriye sırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduktan sonra Kilis’ten ayrıldı.




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