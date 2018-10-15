Gezici Kütüphane köylere öğrencilerin ayağına gidiyor

Kilis'te, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Gezici Kütüphane 2018-2019 yılının eğitim ve öğretime başlaması nedeniyle köylere öğrencilerin ayağına kadar gidiyor.

2018-2019 yılının eğitim ve öğretime başlamasından sonra Gezici Kütüphane köy köy gezerek öğrencileri kitap ile buluşturuyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, Yeni eğitim ve öğretim yılında, Gezici Kütüphanenin köylere kadar gittiğini ifade ederek, "İlçelerimiz ve köylerinde eğitim gören öğrencilerimize bilgi taşımaya devam ediyoruz. Eğitim yılı sonuna kadar Gezici Kütüphane öğrencilerimiz ile buluşturacağız” diye konuştu.