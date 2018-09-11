Göç Olgusu ve Eğitime Yansımaları Paneli Gerçekleştirildi

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Aralık Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirdiği panelin açılış programına,7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Şahinkaya, Müdür Yardımcıları Mahmut Kesikminare ve Hüseyin Polat, okul müdürleri ve Suriyelilere Türkçe eğitimi veren çok sayıda öğretmen katıldı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Kilis Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Ali Genç'in yaptığı panelde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nurşat Biçer panelist olarak yer aldı. Program, BİLSEM Müdürü Ali Genç'in yaptığı açılış konuşmasının ardından sırasıyla söz alan panelistlerin sunumlarıyla devam etti.

Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım konuşmasında, Osmanlı'dan günümüze eğitimin tarihsel süreci, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde mülteci ve sığınmacı eğitimi ve entegrasyonu hakkında bilgi vererek bu sürecin günümüzde uygulanma biçiminden bahsetti.

Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, göç, sığınmacı ve mülteci kavramları üzerinde durarak Türkiye'de bulunan Suriyelilerin mülteci ve sığınmacı değil, Suriyeli misafirler statüsünde olduklarını dile getirdi.

Yaşar, Suriyeli misafirlerin Türkiye'ye uyum sürecinde en önemli faktörün okul öncesinden başlamak üzere eğitim sürecine dahil olmaktan geçtiğini, bu konuda en önemli görevin Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) ve ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerimize düştüğünü vurguladı.

Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurşat Biçer ise yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan zorlukları ve öğrencilerin yabancı dil öğrenimine dirençli olduklarını ifade ederek, bu direnci kırabilmek için okul içerisindeki formal eğitimin yanı sıra, gündelik hayatta da öğrenci aileleri ile birlikte bir eğitim sürecinin gerekliliğine dikkat çekti.

Panel, izleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.