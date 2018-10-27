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GSO Yönetimi Vali Tekinarslan'ı Ziyaret Etti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ı ziyaret ettiler.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret ettiler.


GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu beraberinde Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yonetim Kurulu Baskan Yardimcisi Cevdet Akinal ve Ferhan Sağım Vali Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti.


GSO yönetimini Valilik makamında kabul eden Vali Tekinarslan Türkiye'nin, Kilis'in sanayisi ve geleceği hakkında bir süre sohbet ederek görüşlerini paylaştılar.


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Tekinarslan Gaziantep Ticaret Odası yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

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