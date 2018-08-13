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13 Ağustos 2018 15:42

GTO heyetinden KİTSO’ya ziyaret

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis Divan Üyelerinden oluşan GTO heyeti, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’na (KİTSO) iade ziyareti gerçekleştirdi.

GTO heyetinden KİTSO’ya ziyaret

13 Ağustos 2018 15:42


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, "Biz GTO’yu kardeş oda olarak görmekteyiz. Bölge için birlikte hareket etmek istiyoruz.Bir bütünlük sağlarsak sorunlarımıza daha iyi çözümlerle hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.Birlikte hareket etmekten her zaman memnuniyet duyarız " ifadelerini kullandı.


GTO Başkanı Yıldırım, var olan sorunların çözümünde iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Özellikle sınır şehirlerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmada iş birliği büyük önem arz etmektedir. Bizlerin birlikte hareket etmeye, sorunları raporlarken çözüm önerileri de üretmeye ihtiyacı var. Sorunlarımızı dile getirmekten hiç bir zaman çekinmemeliyiz. Sorunlarımızın çözümü lobi çalışmalarımızdan ve ısrarcı oluşumuzdan geçiyor" diye konuştu


KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, bu nacizade ziyaretlerinden dolayı GTO Başkanı Tuncay Yıldırım’a ve birlikte gelen GTO heyetine teşekkürlerini dile getirdi.




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