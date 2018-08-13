Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, "Biz GTO’yu kardeş oda olarak görmekteyiz. Bölge için birlikte hareket etmek istiyoruz.Bir bütünlük sağlarsak sorunlarımıza daha iyi çözümlerle hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.Birlikte hareket etmekten her zaman memnuniyet duyarız " ifadelerini kullandı.

GTO Başkanı Yıldırım, var olan sorunların çözümünde iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Özellikle sınır şehirlerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmada iş birliği büyük önem arz etmektedir. Bizlerin birlikte hareket etmeye, sorunları raporlarken çözüm önerileri de üretmeye ihtiyacı var. Sorunlarımızı dile getirmekten hiç bir zaman çekinmemeliyiz. Sorunlarımızın çözümü lobi çalışmalarımızdan ve ısrarcı oluşumuzdan geçiyor" diye konuştu

KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, bu nacizade ziyaretlerinden dolayı GTO Başkanı Tuncay Yıldırım’a ve birlikte gelen GTO heyetine teşekkürlerini dile getirdi.