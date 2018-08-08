GTO yönetimi Vali Tekinarslan’ı ziyaret etti

Yavuz Sultan Selim Toplantı Salonunda ağırladığı Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tekinarslan, “Yeni yönetime görevlerinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun” dedi.
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkan Vekili Mehmet Dal tarafından Vali Dr. Tekinarslan’a Antep İşi Tablo hediye edildi.
Vali Tekinarslan’ın kabulünde Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Dal, Mithat Tümer, Kâtip üye Abdullah Çelebi, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Sayman üye Yılmaz Duman, Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara ve Genel Sekreter vekili Figen Çeliktürk’te yer aldı.